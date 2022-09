Nuova Ford Puma: 2 funzionalità che devi assolutamente conoscere! VIDEO

Ford Puma Hybrid è il nuovo crossover Ford caratterizzato da linee sportive e dinamiche, da un design compatto e spazioso, e da motori ibridi molto efficienti e prestazionali. Nuova Puma con il migliore motore Hybrid della sua categoria garantisce una guida sempre reattiva, basse emissioni e consumi ridotti. C’è tantissimo da sapere su questa macchina ma in questo articolo vorremmo focalizzare l’attenzione su due caratteristiche che crediamo possano davvero migliorarti l’esperienza di guida.

Scopriamole:

1. Problemi di spazio? Ecco il Megabox! Spesso la vita moderna richiede un approccio creativo all'utilizzo dello spazio, il MegaBox: un versatile spazio ricavato nel piano di carico che estende la capacità del bagagliaio di 80 litri portandola al vertice della categoria. Oltre a fornire un ulteriore spazio di 80 litri, in grado di contenere oggetti alti fino a 115 cm, è dotato di un rivestimento impermeabile e un tappo di scarico per facilitare la pulizia con acqua e trasformarlo nello spazio ideale per riporre stivali bagnati o attrezzature sportive infangate.

2. Un’app intelligente. L’app FordPass ti connette direttamente alla tua nuova Puma, consentendoti di muoverti in modo intelligente e intuitivo. Accedi da remoto alla tua macchina ovunque tu sia e monitora la sua posizione in tempo reale. Puoi persino aprila e chiuderla a distanza, per una maggiore tranquillità. Gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale inviati al sistema di navigazione del veicolo ti aiutano a evitare ritardi. E con gli avvisi sullo stato del veicolo inviati direttamente sul tuo telefono, sarai immediatamente informato su eventuali problemi, in modo da poter gestire rapidamente la manutenzione con tutte le informazioni di cui hai bisogno. Il tutto con una semplice app sul tuo smartphone.

Se Nuova Ford Puma ti incuriosisce e vorresti scoprirla più nel dettaglio la concessionaria ufficiale Ford Nuova Assauto sarà felice di farti vivere un’esperienza unica sulla nuova Puma. Scopri di più sul loro sito internet: https://bit.ly/3xz15ph