Cybersecurity, la nuova scommessa dell'Itis Biella

Il corso sarà a numero chiuso e prevede una parte teorica e una pratica da svolgere in aziende del settore anche biellesi che hanno mostrato sempre più attenzione agli studenti dell’indirizzo “Informatica”. In parte le lezioni si terranno all'Itis, in parte all'Enaip e in parte nelle aziende che hanno aderito al progetto. Il corso è finanziato dal Bando IFTS 2022 della Regione Piemonte.

Chi terminerà il corso otterrà l’Attestato di Specializzazione Tecnica Superiore in “Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi” dopo aver svolto il percorso di 800 ore, di cui la metà in imprese del settore. Negli anni a venire sarà possibile prevederne ulteriori anche per altri indirizzi, se questa prima esperienza avrà successo.

Per il Dirigente scolastico prof. Giovanni Marcianò è una nuova importante sfida per la scuola di via Rosselli: “L’ITIS Q. Sella sin dalla sua nascita nel 1869 si è messo al servizio dei bisogni della formazione dei giovani. Quintino Sella affermava, motivando il bisogno di questo Istituto, che ‘... una popolazione ammaestrata produce di più e meglio che una popolazione ignorante’ intendendo per “ammaestrata” il fatto che aveva avuto un “maestro”, ovvero una formazione, prima del lavoro. Oggi non meno di allora ritengo valga questa riflessione, perché se è vero che siamo nell’era del “lifelong learning”, ovvero dell'educazione che dura per tutto l'arco della vita e non solo per gli anni scolastici, è pur vero che il passaggio tra la fase “scolastica” e quella “lavorativa” richiede – in campo tecnico – un livello aggiornato ai fronti di criticità e sicurezza, ai rischi correlati allo sviluppo tecnologico incessante che caratterizza quest’epoca.”