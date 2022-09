A Città Studi il nuovo Anno Accademico è alle porte

Istruzione d’eccellenza, sul territorio e per il territorio: questa la mission di Città Studi Biella, ente operante all’interno del settore della formazione da oltre 20 anni e deciso a portare qualità accademica nei propri spazi. L’obiettivo è uno: contribuire positivamente alla crescita economica e sociale del territorio partendo dall’istruzione dei ragazzi e delle ragazze.

Da questa visione è stata firmata, nel mese di maggio 2022, la Convenzione Ventennale con Università degli Studi di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio Biella e Comune di Biella - e con il sostegno dell’Unione Industriale Biellese - un accordo nato proprio con lo scopo di puntare sui giovani al fine di dar vita a miglioramenti nel lungo termine al Biellese e ai suoi abitanti. La firma della Convenzione è stata anche un’occasione per presentare i corsi dell’Università degli Studi di Torino attivi a Città Studi Biella: tre Lauree Triennali (Amministrazione Aziendale, Scienze dell’Amministrazione Digitale e Servizio Sociale), a cui si aggiungerà, a partire da quest’anno, il corso di Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development, percorso di Laurea Magistrale erogato interamente in lingua inglese che rivolge particolare attenzione alle potenzialità turistico-economiche del territorio.

Le iscrizioni ai corsi di Laurea Triennale si stanno per chiudere: si potrà infatti prenotare e sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) fino al 5 ottobre. Successivamente, le future matricole dovranno registrarsi al portale dell'Università per ottenere le credenziali utili ad accedere a MYUniTo, compilare online le domande di pre-iscrizione e immatricolazione, dopodiché si dovranno recare presso la segreteria di UniBiella per consegnare la propria fototessera. Per informazioni, è possibile contattare la segreteria di UniBiella al numero 015 8551110, oppure inviando una mail a unibiella@cittastudi.org. La segreteria, posta in Corso G. Pella 2B a Biella (BI), è aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dal martedì al giovedì dalle 14:30 alle 16:00.