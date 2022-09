200mila euro di lavori a Candelo, l'annuncio del sindaco Gelone

“Per il terzo anno consecutivo il territorio comunale sarà interessato dagli interventi di rifacimento dei manti stradali. Un’operazione di risanamento che prosegue con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’intero paese attraverso interventi di consolidamento realizzati sulla base di risorse che si rendono man mano disponibili”. Lo scrive, sui propri canali social, il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “Nell’anno 2020 è stato effettuato uno studio generale al fine di migliorare i livelli di sicurezza stradale, nel quale è stato attribuito un indice di priorità di intervento tenendo in considerazione il livello e le conseguenze del degrado dei sedimi stradali e, in riferimento allo stesso, sono state eseguite opere per un importo di 280.000 euro negli anni 2020 e 2021. Quest’anno, grazie al finanziamento di 200.000 euro che ci è stato assegnato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riusciremo a proseguire gli interventi secondo lo scorrimento della priorità e nonostante gli incrementi dei costi delle materie prime. Le operazioni comprenderanno anche il rialzo dei chiusini esistenti, la revisione delle pendenze per migliorare la regimazione delle acque meteoriche e il ripristino della segnaletica orizzontale. L’affidamento fa seguito alla procedura di gara conclusasi nei giorni scorsi. A seguito della stipula del contratto sarà definita la tempistica dell’avvio lavori”.