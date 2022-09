Pallavolo, primi punti per la SPB Maxemy in Coppa Piemonte

Buona la prima per i ragazzi di coach Bonaccorso, che vincono la prima partita del triangolare tenutosi a Biella ieri pomeriggio. La formazione di Arona è partita meglio, ma i biellesi hanno saputo resistere e contrattaccare, portandosi a casa la partita e due dei tre set fissi previsti dal regolamento del torneo. La seconda partita non ha portato risultati alla SPB, che è stata sconfitta da Parella per 3 a 0.

Una partita a senso unico, anche perché il tecnico ha cambiato le rotazioni ai ragazzi per provare giocatori nuovi, come di consueto ad inizio stagione. Le due formazioni avversarie sono iscritte al campionato di Serie C, una categoria superiore ai giovani atleti, che comunque si sono comportati egregiamente nonostante la differenza che doveva esserci sulla carta.

“La squadra si è comportata bene - dice coach Giovanni Bonaccorso -, sono contento delle prestazioni nel loro complesso. Ovviamente possiamo lavorare molto sul nostro gioco, affrontando aspetti tecnici e caratteriali. Col tempo sarà più facile inquadrare i miei ragazzi e gestirli nel migliore dei modi. Ricordiamoci che la Coppa Piemonte serve alla squadra a prendere il ritmo e a me per conoscere le capacità dei ragazzi durante una partita.”

Maxemy SPB - Volley Arona 2-1 (20-25; 25-13; 25-22)

Maxemy SPB - Volley Parella Torino 0-3 (13-25; 12-25; 15-25)