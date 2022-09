Numeri e premiati della tredicesima edizione del TORX®

Una giornata di sole ha fatto da cornice alle premiazioni della tredicesima edizione del TORX®, atto conclusivo della kermesse organizzata da VDA Trailers che, dopo la giornata movimentata di ieri, ha potuto abbracciare e salutare i suoi Giganti.

Il Parco Bollino di Courmayeur ha accolto centinaia di trail runner pronti a ritirare i loro premi e sfilare con la medaglia e la maglietta da finisher, salutati dagli immancabili ed instancabili speaker Silvano Gadin e Ivan Parasacco e dalle musiche del maestro Riccardo Ibba, che hanno animato questi dieci giorni dal Jardin de l’Ange e dai diversi angoli della Valle d’Aosta.

Per Alessandra Nicoletti, presidente di VDA Trailers, è il momento del canonico bilancio di fine manifestazione: “È stato un TORX® difficile e complicato, come sempre. Vorrei ringraziare tutto il gruppo di lavoro che sta dietro ad una manifestazione di queste dimensioni, dallo staff alle guide, dai Volontor ai Massaggiator, alle scope, ai commissari di gara, oltre ovviamente ai partecipanti, ai loro accompagnatori e alle loro famiglie: tutte queste persone hanno permesso, nonostante le difficoltà, di arrivare al termine di questi dieci giorni e poter festeggiare oggi. Senza di loro il TORX® non sarebbe possibile”.Sono 882, complessivamente, i finisher delle tre gare del TORX® andate in scena nell’ultima settimana sulle Alpi occidentali, in Valle d’Aosta: 589 nel TOR 330 - Tor des Géants®, 57 nel TOR 450 - Tor des Glaciers, 236 nel TOR130 – Tot Dret.

DONNE1) Sabrina Verjee (80:19:38) UK2) Silvia Ainhoa Trigueros Garrote (84:58:55) SPAGNA3) Sandrine Beranger (89:40:04) FRANCIA4) Sophie Grant (95:17:47) NUOVA ZELANDA5) Florence Golay-Geymond (99:55:03) SVIZZERA

UOMINI1) Jonas Russi (70:31:36) SVIZZERA2) Simone Corsini (75:27:33) ITALIA3) Andrea Macchi (76:43:50) ITALIA4) Andrea Mattiato (78:22:28) ITALIA5) Lawrence Eccles (80:45:07) UK

SEN Natalie White (101:52:29) UKV1 Teresa Mustica (105:08:22 ITALIAV2 Patrizia Pensa 107:12:03 ITALIA

SEN MARTIN PERRIER 81:42:51 SVIZZERAV1 DAMIAN HALL 88:04:55 UKV2 JUAN JOSE LARROTCHA 84:58:32 SPAGNAV3 LAZAROS RIGOS 117:38:36 GRECIA

1) ISABELLE OST 168:04:32 BELGIO2) CHLOE’ SAINT JOLY 171:43:16 FRANCIA3) NICKY SPINKS 173:20:59 UK4) GUENDALINA SIBONA 184:00:55 ITALIA5) MONICA SALA GUILERA 169:25:45 (FINE HOTEL ITALIA) SPAGNA

1) SEBASTIEN RAICHON 123:57:18 FRANCIA2) LUCA PAPI 134:23:35 FRANCIA2) TIAAN ERWEE 134:23:35 GUERNSEY4) PAUL TIERNEY 136:23:20 IRLANDA5) TARO KUCHIIMI 146:03:40 GIAPPONE

SEN VOLKER FOHRMEISTER 148:06:41 GERMANIAV1 JORGE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ 146:38:22 SPAGNAV2 SEBASTIEN LESAGE 162:48:18 FRANCIAV3 GIORGIO GUASINA 176:56:02 ITALIA

1) ALESSANDRA BOIFAVA 25:45:25 ITALIA2) KATRIN BIELER 27:12:25 ITALIA2) DENISE ZACCO 27:12:25 ITALIA4) SAARA PETERI 32:45:17 FINLANDIA5) LAURA BERNARDI 32:48:26 ITALIA

1) HENRI GROSJACQUES ITALIA 22:06:312) FLORENTIN GOORIS 22:39:06 BELGIO3) VINCENT BOITELET 24:03:05 SVIZZERA4) GIOVANNI PARIS 25:00:48 ITALIA5) FABIEN PIQUEREZ 25:13:30 FRANCIA

SEN SCARANO PAMELA 35:13:13 ITALIAV1 MARTINA MATHILDE 37:55:13 ITALIAV2 LAURE PION 36:12:46 FRANCIA

SEN ADRIEN VULLIAMY 25:13:47 SVIZZERAV1 ALESSANDRO ROSTAGNO 25:32:59 ITALIAV2 LUCA VALENTI 26:50:55 ITALIAV3 ALESSIO ORSINI 35:32:15 ITALIAV4 JEAN CLAUDE PAROLI 36:06:28 FRANCIA

PREMIO SPECIALE GARMIN ENDURO 2

LUCIO TRUCCO, guida alpina

PREMIO SCARPA E PREMIO SKYWAY

Migliori valdostani

DONNA MARCELLA PONT 113:57 (123ª assoluta)

UOMO VILMO IMPERIAL 104:29 (66° assoluto)

UOMO PIERO BARMASSE 163:40 (19° assoluto)

UOMO HENRY GROSJAQUES 22:06 (1° assoluto)

DONNA KATRIN BIELER 27.12 (18ª assoluta)

PREMIO SCARPA PIÙ GIOVANE FINISHER ASSOLUTO (TOR330)

TORIN LLOYD-HUGHES (2001) UK FRASSATI 131:44:40