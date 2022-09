Calcio, a Gaglianico è tutto pronto per il Memorial Ivano Mazzali (foto di repertorio)

A Gaglianico è tutto pronto per il Memorial Ivano Mazzali 2022, dedicato alla categoria Esordienti 2010. L'evento, realizzato da APD US Gaglianico col patrocinio del Comune, avrà luogo al campo sportivo di via Napoli: il fischio d'inizio è alle 10.30 di domenica 25 settembre.