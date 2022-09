Bi Roller scala la classifica stagionale

Ottimi risultati anche nella gara di domenica scorsa 11 settembre durante il 6° Memorial Antonio Rocchetta che si è svolto a Cardano al Campo. I 5 atleti Bi Roller presenti hanno svolto ottime gare conquistando risultati importanti che sono molto utili per scalare posizioni di classifica nella stagione agonistica.

Partiamo dai più giovani, categoria Ragazzi. Nella gara lunga 2000 metri a punti Michele Rocchetti ha corso un’ottima gara arrivando 4° al traguardo mentre Andrea Mazzola ha concluso in 22° posizione; mentre nella sprint 100 mt Michele Rocchetti ha conquistato la 15° posizione e Andrea Mazzola la 19°. Grazie a questi risultati Michele Rocchetti ha conquistato la 8° posizione in combinata. Buone prestazioni anche per gli atleti delle categorie Allievi.

Nella gara lunga 3000 metri a punti Susanna Rocchetti ha conquistato una 4° posizione e Dora Ferretto ha chiuso in 13° mentre nella sprint 100 mt in corsia Dora Ferretto si è aggiudicata la 14° posizione e Susanna Rocchetti la 15°. Ottima prestazione per Annibale Sangiorgi, pari categoria maschile, che in particolare nella sprint ha corso una gara con un ottimo tempo, chiudendo in 10° posizione mentre nella lunga è arrivato 15° al traguardo.

La prossima domenica, 18 settembre, sarà la volta della gara a Cassano e poi si chiuderà la stagione con la gara del 25 settembre a Cologno Monzese. A questa seguiranno due finali di circuito organizzate da Bi Roller che si svolgeranno al Palaforum di Biella in programma per domenica 23 e domenica 30 ottobre. In bocca al lupo agli atleti Bi Roller e grazie, come sempre agli sponsor Lauretana e Sellmat.