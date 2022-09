Pontida 2022, presente anche la Lega Biella Giovani

Anche la Lega Biella è stata a Pontida. Ne da notizia il capogruppo del Carroccio in consiglio comunale Alessio Ercoli: “Pontida 2022 è stato il primo raduno sul sacro suol per molti ragazzi della Lega Giovani Biella. Il nostro movimento cresce, tanti ragazzi che si sono avvicinati negli anni oggi hanno potuto vivere in prima persona il momento più emozionante per un leghista. Questo è il risultato più bello per un coordinatore provinciale dei giovani”.