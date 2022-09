Elezioni 2022, Crosetto visita aziende biellesi con Delmastro

Si comunica che lunedì 19 marzo Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli di Italia, accompagnerà nel Biellese e nel Vercellese il candidato alla Camera dei Deputati Andrea Delmastro nel corso della campagna elettorale.

La visita è finalizzata a presentare le proposte di Fratelli d’Itala a favore delle categorie produttive ed in particolar modo del manufatturiero, cuore economico, produttivo e sociale della Nazione e ad illustrare il pacchetto di proposte di Fratelli di Italia per la difesa della produzione nazionale, della occupazione nazionale e del made in Italy.

In particolar modo verranno presentate le proposte di Fratelli d’Italia per contrastare il “caro energia”: dal tetto al prezzo del gas, allo sdoppiamento dei prezzi energetici da fonti rinnovabili rispetto al prezzo del gas, alla riduzione dell’iva sugli extracosti e alla strategia per l’indipendenza energetica a partire dalla riapertura delle piattaforme estrattive in Adriatico.

Ancora verrà presentata la proposta non solo e non tanto di un generalizzato taglio al cuneo fiscale da destinare in parte alle imprese ed in parte in busta paga ai lavoratori, quanto e soprattutto la proposta della superdeduzione del costo del lavoro per stare al fianco del manufatturiero, impresa con alta incidenza di manodopera: dobbiamo difendere chi crea occupazione e ricchezza sociale diffusa sul territorio all’insegna del “più assumi, meno paghi”.

Il primo appuntamento sarà presso l’azienda Iride di Andorno Micca. Guido Crosetto, il candidato alla Camera dei Deputati del collegio Andrea Delmastro, il candidato nel listino di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo e Elena Chiorino, Assessore Regionale e candidata nel collegio di Torino visiteranno l’azienda tessile. Al temine dell’incontro alle 10, all’esterno dell’azienda in Andorno Micca, Via Colli Silvio n. 41 sarà allestito un punto stampa sul tema dei costi energetici e sulle relative proposte di Fratelli d’Italia.

Successivamente Guido Crosetto, il candidato alla Camera dei Deputati del collegio Andrea Delmastro, il candidato nel listino di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo e Elena Chiorino, Assessore Regionale e candidata nel collegio di Torino, visiteranno l’azienda tessile Quality Biella, azienda leader nel settore e ad alta intensità di manodopera. Al temine dell’incontro alle 11.30 all’esterno dell’azienda in Cossato, Via per Castelletto Cervo n. 405 sarà allestito un punto stampa sul tema del taglio al cuneo fiscale e della superdeduzione del costo del lavoro per stare al fianco delle imprese manufatturiere ad alta intensità di manodopera che assicurano ricchezza sociale diffusa sul territorio.

L’ultimo appuntamento sarà a Vercelli alle 12.30 presso Ascom ove Guido Crosetto, il candidato alla Camera dei Deputati del collegio Andrea Delmastro, il candidato nel listino di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo e Elena Chiorino, Assessore Regionale e candidata nel collegio di Torino incontreranno le categorie produttive del territorio. Al termine alle 13 presso Ascom e segnatamente in Via Laviny n. 27 saràallestito un punto stampa per le proposte di Fratelli d’Italia a favore di produzione, commercio e occupazione. La linea di Fratelli d’Italia è spiccatamente produttivista nell’intima convinzione che la povertà non si abolisce per decreto: è necessario non arrendersi al declino, incoraggiare e affiancare le imprese per assicurare un futuro di lavoro e non di sussidi alla Nazione.