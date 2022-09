Dl Aiuti Ter, Pichetto: “Bene aiuti a terzo settore, accolta nostra proposta”

“Bene l’accoglimento della proposta di dare immediati ristori al Terzo Settore: privare questa fascia della popolazione degli aiuti necessari avrebbe messo a rischio i cittadini più in difficoltà soprattutto in questo difficile momento storico. Forza Italia era già intervenuta nel ddl aiuti bis, ma la proposta non era stata approvata : ci fa molto piacere che nel Dl Aiuti ter, facendo seguito alle nostre richieste, il terzo settore e soprattutto gli enti socio-sanitari che operano nel mondo della cura degli anziani possano avere i ristori che meritano. Adesso la tappa ulteriore sarà andare incontro all'appello di Uneba che denuncia l'aumento delle rette a carico delle famiglie che hanno un proprio caro anziano accolto in Rsa: Forza Italia presterà particolare attenzione a questa situazione”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto.