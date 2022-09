Ubriaco al volante travolge monopattino, 25enne muore sul colpo a Cambiano

Tragedia ieri a Cambiano.Un 29enne nato in Repubblica Dominicana, durante un sorpasso ha invaso la corsia opposta ed ha investito un 25enne italiano, che viaggiava in direzione opposta a bordo di un monopattino. Il ragazzo è morto sul colpo, il conducente dell'auto era ubriaco.

L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso: si è fermato dopo 500 metri dal luogo dell'incidente. Il 25enne morto nell'incidente stava andando al lavoro e, secondo una prima ricostruzione, quando è stato investito si trovava a bordo strada, all'altezza di una curva, vicino ad un distributore. Malgrado i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare per il giovane.