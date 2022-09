Allarme a Zubiena per un incendio scoppiato in piena notte. Stando alle informazioni raccolte, è andata a fuoco una rotoballa di fieno per cause in corso di accertamento.

Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e successiva bonifica. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un residente che, poco dopo l’una, ha subito contattato il 112. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.