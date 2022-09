Vanno a funghi a Netro, ladri scassinano l’auto in sosta e portano via una borsetta (foto di repertorio)

Parcheggiano l’auto per andare in cerca di funghi, al loro ritorno la trovano “visitata” dai ladri. Il fatto è accaduto ieri, 17 settembre, in regione Bossola a Netro, all’imbocco per il Tracciolino: vittima una coppia residente nel Milanese.

Stando alle prime ricostruzioni raccolte, ignoti avrebbero scassinato il mezzo lasciato in sosta per impadronirsi di una borsetta, lasciata all’interno del veicolo e precedentemente occultata. Sul posto si sono portati i Carabinieri per gli accertamenti di rito.