Schianto in moto contro un muro a Sostegno, 59enne in prognosi riservata

Si sarebbero aggravate le condizioni di salute del centauro che, nella tarda mattinata di ieri, 17 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo lungo la Provinciale che da Asei porta al paese di Sostegno.

Il motociclista, un uomo di 59 anni residente nel Novarese, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Stando alle ricostruzioni del caso, affidate ai Carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare e si sarebbe schiantato contro un muro. Ora la moto è sotto sequestro per ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’Arma.

