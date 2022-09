Punta da alcuni calabroni, anziana di Graglia elitrasportata in ospedale

Punta da uno o più calabroni, un’anziana è finita in ospedale. Momenti di preoccupazione ieri mattina, 17 settembre, nel comune di Graglia: stando alle ricostruzioni del caso, una pensionata del posto sarebbe stata presa di mira da alcuni calabroni, rimanendo colpita dal pungiglione.

I familiari, temendo una reazione allergica pesante per la sua salute, hanno subito allertato il 112 e chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto si è portato l’elisoccorso, insieme ad una squadra di terra del Soccorso Alpino in appoggio: in breve tempo, la donna è stata caricata a bordo dagli operatori e trasportata in condizioni stabili fino all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per gli accertamenti di rito.