Ci risiamo, non c’è tregua sulle strade: investito un cinghiale a Lessona

Non c’è tregua sulle strade biellese. Da pochi minuti è giunta la notizia dell’ennesimo investimento di animale selvatico: stavolta, è accaduto a Lessona nella serata di ieri, 17 settembre. Travolto un cinghiale da un’auto in transito. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.