Biellese in lutto per la morte di Ezio Angiono, simbolo dello sci locale (foto di repertorio)

Si sono svolti venerdì, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cossato, i funerali di Ezio Angiono, mancato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano all’età di 87 anni. Era molto conosciuto in tutta la provincia per la sua immensa passione per gli sci: dapprima atleta, è divenuto valente maestro e apprezzato dirigente. In tanti, sui social, hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa.