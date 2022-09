I Caduti canellesi della Grande Guerra ricordati a Biella nel parco monumentale di “Nuraghe Chervu”

I Caduti canellesi della Prima Guerra Mondiale saranno ricordati con un’incisione su una pietra stradale che sarà collocata a Biella sul lastricato nel parco monumentale “Nuraghe Chervu” dedicato ai soldati che persero la vita nel corso della Grande Guerra.

Sul lastricato del parco monumentale, il cui progetto condiviso dalla Prefettura e dalla Città di Biella, è partito da un’iniziativa del Circolo Culturale Sardo biellese ed è stato battezzato "Nuraghe Chervu”, è prevista la collocazione di centinaia di pietre “di memoria” (le prime 250 sono state già installate) provenienti da Comuni di molte regioni italiane. Su ogni pietra sono indicati, oltre al nome del Comune, il numero dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

«È un onore, per la città di Canelli e per la sua popolazione, aderire a un progetto che non solo ricorda quello che rappresentò la Prima Guerra Mondiale con il suo carico di drammi e morti, ma anche i ragazzi che diedero la propria vita per difendere i confini della propria Patria in un momento non facile per l’Europa intera» è il commento del sindaco di Canelli, Paolo Lanzavecchia.

Sarà inaugurata nel prossimo 20 novembre l’area di lastricato del parco monumentale biellese dove sarà inserita la pietra che rappresenta Canelli e i suoi Caduti.