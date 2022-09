Cossato, con “Vini & sorrisi” a passeggio per le vigne di Castellengo - FOTO e VIDEO

Cossato, con “Vini & sorrisi” a passeggio per le vigne di Castellengo - Foto Marco Macchieraldo e Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Una ventina di persone si sono dati appuntamento oggi, domenica 18 settembre, all'Ecomuseo Cossatese della Baraggia a Castellengo di Cossato per la passeggiata tra le vigne “Vini & sorrisi”, accompagnati dalla guida escursionistica della Regione Piemonte Marco Macchieraldo.

Dall'ecomuseo gli escursionisti hanno percorso il sentiero che raggiunge il pianoro che porta al Parco delle Baragge in direzione di Candelo Ricetto, attraversando i vigneti dei produttori del territorio Centovigne e Cascina Preziosa. Hanno poi fatto un anello in mezzo alle vigne e dopo circa un'ora sono tornati con destinazione le cantine di Centovigne per una degustazione seguita dalla visita al Castello di Castellengo.

Ecco il momento della partenza della passeggiata