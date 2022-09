Vigliano, servizio civile: si cercano candidati per un progetto di "trasformazione digitale"

La tua età è compresa fra i 18 e i 28 anni? C'è una nuova opportunità per metterti alla prova e aumentare le competenze personali e professionali: diventa volontario del Servizio Civile! Se sei interessato a accompagnare e offrire un aiuto alle comunità nella trasformazione digitale 4.0 con un approccio sinergico e complementare, contribuendo alla diminuzione del divario digitale, la Biblioteca comunale di Vigliano Biellese ha un progetto che fa al tuo caso.

Le attività previste mirano alla creazione di un percorso di educazione e promozione culturale tramite un network di punti informativi digitali fisici e virtuali, collaborando ad attività formative e all'apertura di uno sportello digitale aperto alla cittadinanza.

Ecco alcune info utili:- periodo 2022/2023- durata di 12 mesi- orario di servizio con almeno 25 ore settimanali- assegno di 444,30 euro mensili- la data di avvio in servizio sarà stabilita in seguito, in relazione alla durata delle procedure di selezione e sarà pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (link a fondo pagina).Come candidarsi? Prima di tutto se ancora non ce l'hai, attiva subito lo SPID! (Il Comune di Vigliano Biellese ha uno sportello dedicato, puoi contattare il numero 015512041 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì)

.La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente tramite SPID attraverso la piattaforma domanda on line servizio civile entro le 14.00 del 30 settembre 2022.Non perdere questa opportunità per essere parte attiva della tua comunità, ampliare la tua rete sul territorio, venire a contatto con équipe di lavoro multiprofessionali ed esplorarne le peculiarità, insomma: sperimentarti a 360 gradi, in una veste tutta particolare.

Per avere ulteriori informazioni e porre tutte le domande del caso, scrivi una mail a serviziocivile@ilfilodatessere.com oppure chiama il 366/2146994 o lo 015/8353432.Puoi anche prenotare un colloquio compilando il modulo che trovi cliccando qui, il gruppo di lavoro del Consorzio Il Filo da Tessere sarà felice di conoscerti e offrirti maggiori informazioni sulle opportunità che fanno al caso tuo.