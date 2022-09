Scuola in cammino, ASL Biella e Primaria Mottalciata insieme per promuovere l’attività fisica (foto da pagina Facebook di Asl Biella)

L’ASL di Biella e la Scuola Primaria "Don Luigi Passuello" di Mottalciata–Istituto Comprensivo di Cossato sono state tra i protagonisti di “Convegno in Festa. Comunità attive… un bilancio per rilanciare!”, svoltosi a Manta (provincia di Cuneo) e promosso dalla Fondazione CRC con il Bando Promozione della Salute in collaborazione con DORS - Piemonte.

Il convegno è stato organizzato per stilare un bilancio sul progetto “Comuni allo Specchio, Muoversi è Social: percorsi di prevenzione, partecipazione e sani stili di vita (2018-2020)”, finalizzato al sostegno di politiche locali più eque, inclusive e favorevoli al benessere e alla salute, grazie alla partecipazione di educatori e amministratori, scuola e organizzazioni delle comunità locali. L’ASL di Biella e la scuola primaria di Mottalciata per l’occasione hanno presentato un poster relativo al progetto “Scuola in cammino” attivato sul territorio biellese nel 2021 per un intervento mirato di promozione dell’attività fisica in ambito scolastico, che coinvolgesse studenti e docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado in un periodo fortemente condizionato dalla pandemia. Obiettivo del progetto è costruire percorsi esperienziali per la promozione del benessere a scuola con strumenti e modalità innovative attraverso la promozione del movimento e l’attività all’aria aperta come parte integrante della giornata a scuola.

Il progetto, che fa parte del catalogo dell’offerta formativa per le scuole, ha coinvolto Dipartimento di Prevenzione - Medicina dello Sport dell’ASL di Biella, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Biella e IC Cossato (per il progetto pilota). Hanno già aderito al progetto IC Pray, IC Vigliano Biellese, IC Cavaglià, Liceo Scientifico Avogadro di Biella, IC Mongrando, IC Brusnengo e Associazione Rete dei cammini. Il poster è stato presentato (in foto da sinistra) da Milena Vettorello, Medico Medicina dello Sport e Referente per la Promozione della salute ASLBI, e da Elisa Pollero, insegnante presso la scuola primaria di Mottalciata.