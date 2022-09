“Pray in Vetrina” è tornata - Foto Pro Loco Pray

Fiera mercato, bancarelle, buona musica, auto d'epoca e pista di automodelli del Comitato Festeggiamenti Pratrivero, con le specialità gastronomiche di 4 regioni italiane.

Questo è la 32° edizione di “Pray in Vetrina”, la quattro giorni organizzata dalla Pro Loco del paese, ritornata quest'anno dopo la pausa per Covid, come spiega il Presidente Pro Loco Aldo Vellati: ”Siamo tornati con la formula dal giovedì al lunedì con bancarelle, musica, la fiera mercato di domenica e le specialità gastronomiche, anche da asporto, di Piemonte, Liguria, Lazio e Sicilia”.

Stasera, domenica 18 settembre, cena seguita alle 21:30 dalla musica della Wally Allifranchini Jazz Band

“Pray in Vetrina” si concluderà domani, lunedì 19 settembre con la cena, la serata danzante insieme a Alex Biondi Band ed il gran finale con l'incredibile laser show firmato Megacromia.