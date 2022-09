Festa a Cossato per la notte bianca tra musica, sfilate e spettacoli (foto dalla pagina Facebook del comune di Cossato) video di M. Benedetti

Atmosfera di festa a Cossato per la notte bianca andata in scena ieri sera, 17 settembre, tra le vie della città. Ricchissimo il programma: cena in piazza Angiono, spettacoli di canto, musica, balli, sfilate di moda e mercatino degli hobbisti lungo le principali arterie di Cossato. Di seguito si possono rivedere le dirette di Newsbiella.