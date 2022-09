“Bonu viazu Majestade”, il buon viaggio in poesia per la Regina Elisabetta

Alla Regina Elisabetta II è dedicata la poesia che Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) ha inviato al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”.

Il titolo, “Bonu viazu Majestade/ Buon viaggio Maestà”, è un messaggio di riverente accompagnamento condiviso dai Sardi di Biella. Otto quartine. Otto quadri che percorrono alcuni momenti del lungo regno, perché “Custa Reina a lassadu at iscola / Questa Regina ha lasciato insegnamento”… “In tempus bonu e in tempus feu”; nella buona e nella cattiva sorte: “in tempo favorevole e in tempo avverso”, letteralmente scrive il Poeta. “Andade in paghe santa Majestade/ Andate in pace santa Maestà”.

Anche attraverso queste parole in rima, scritte nell’antica lingua dei Sardi permarrà il ricordo. Presentata anche nella versione italiana curata da Gabriella Peddes di Tonara, la poesia va ad arricchire l’antologia di testi per il prossimo Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Incontri mensili transoceanici tra i circoli sardi di Biella e di La Plata per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.

Bonu viazu Majestade

Reina abberu de bonos sentidos,

Cun s'ideale de sa libertade.

Sos annos suos che los at cumpridos,

Cun s'animu pienu 'e bonidade.

At connotu sa paghe cun sa gherra,

Ma sabia abberu fit bona reina.

Fit sa coluna 'e tota s'Inghilterra,

Fiza de un'antiga raighina.

At piantu a sa nura Diana,

Aderetadu at finas su fizu.

Cando at sonadu a dolu sa campana,

At afrontadu oras de fastizu.

Ma s'eredade at a esser digna?

No est bene 'idu cussu fizu rè.

Est bidu cun sa mirada maligna,

Ca de sa mama no balet su pè.

Custa Reina a lassadu at iscola,

Chi est reconnota in su mundu intreu.

E issa at guvenadu abberu sola,

In tempus bonu e in tempus feu.

Andade in paghe santa Majestade,

Azis lassadu abberu bonu ammentu.

Fit sa reina de s'identidade,

Pasidamente semper in assentu.

Sa dilighesa fit in sa persone,

Cun sos pius mannos e su poberitu.

Fit una paghe sena paragone,

Abberu istimada in-dogni situ.

Bos mando una rosa e unu fiore,

Dae s'Isula incantada in mesu mare.

Gratzias pro totu su bonu-valore,

Chi a totucantos nos at a mancare.

Nigolau Loi, su 9 de capidanni 2022

Buon viaggio Maestà



Regina davvero di buoni sentimenti,

Con l’ideale della libertà.

Gli anni suoi li ha compiuti,

Con animo pieno di bontà.

Ha conosciuto la pace con la guerra,

Ma saggia davvero era buona regina.

Era la colonna di tutta l'Inghilterra,

Figlia di una antica stirpe.

Ha pianto la nuora Diana,

Raddrizzato ha anche il figlio.

Quando ha suonato a lutto la campana,

Ha affrontato ore di sofferenza.

Ma l'eredità sarà degna?

Non è ben visto quel figlio re.

È visto con sguardo maligno,

Perché della madre non vale il piede.

Questa Regina ha lasciato insegnamento,

Che è riconosciuto nel mondo intero.

E Lei ha governato davvero sola,

In tempo favorevole e in tempo avverso.

Andate in pace santa Maestà,

Avete lasciato davvero buon ricordo.

Era la regina dell'identità,

Placidamente sempre assennata.

La dignità era nella persona,

Con i più grandi e il poveretto.

Era una pace senza eguali.

Davvero stimata in ogni luogo.

Vi mando una rosa e un fiore,

Dall'Isola incantata in mezzo al mare.

Grazie per tutto il buon valore,

Che a tutti quanti ci verrà a mancare.

Nicola Loi, 9 settembre 2022