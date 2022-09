Biella, ritorna in Biblioteca Ragazzi il mercatino del libro usato junior

A grande richiesta ritorna in Biblioteca Ragazzi il Mercatino del libro usato junior a cura dei volontari dell'Associazione Amici della Biblioteca!

Lavori in corso per selezionare i libri che si potranno acquistare da martedì 20 a venerdì 23 settembre dalle ore 16.30 alle 18.30 e sabato 24 dalle 9 alle 13 per dare loro nuova vita e sostenere le attività della biblioteca!!