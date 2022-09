TOR330 – Tor des Géants®, revisione classifica ufficiale

Per ottenere il titolo di finisher del TOR330 - Tor des Géants® è necessario passare sotto l'arco di arrivo a Courmayeur, ma gli eventi avversi che hanno interessato la parte finale del percorso nella notte hanno imposto l'interruzione anticipata della gara. Diversamente da quanto comunicato in precedenza, la direzione di gara ha deciso di assegnare il premio finisher a tutti i corridori TOR330 - Tor des Géants® che risultino regolarmente in gara e che abbiano il rilevamento cronometrico di Bosses o oltre.