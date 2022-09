Prochimica, test contro la Pro Patria. Esordio in Coppa Piemonte per le ragazze della Serie D (foto dalla pagina web di Virtus Biella)

Settembre mese di test ma anche di prime gare ufficiali in casa Virtus. Domani la Prochimica di coach Simone Marangio sarà ospite della Pro Patria per la seconda uscita amichevole della preseason, mentre la formazione di Serie D neopromossa nella categoria affronterà la prima sfida di Coppa Piemonte a Novi Ligure.

L’Under 16 nera, invece, prenderà parte a un prestigioso torneo a Savigliano (le nerofucsia saranno impegnate sia domani sia domenica) assaggio del girone regionale del campionato, inedito per la selezione biellese. Per meriti sportivi, infatti, la nostra Under 16 è stata inserita tra le migliori squadre della categoria di tutta la Regione Piemonte.