Nuoto pinnato, a Viverone risultato storico: Giorgia Destefani è campionessa del mondo

Si sono conclusi i campionati del mondo di nuoto pinnato ospitati nelle nostre acque di Viverone dove in veste azzurra c’erano le atlete dello Sport Club Pralino, Giorgia Destefani e Giulia Cerchi.

Grandissimo risultato per Giorgia, classe 2006, che si proclama Campionessa del Mondo giovanile nei 150 metri ad eliminazione, a soli 16 anni. Bellissima gara per lei, sotto gli occhi del suo allenatore Emiliano Zanella, dei suoi compagni di squadra e dei compagni di nazionale, accolta da tutti all’uscita dell’acqua tra lacrime e tanta emozione. È il primo titolo mondiale per lo Sport Club Pralino, titolo che resterà nella storia.

Ma le medaglie non sono finite qui: Giorgia e Giulia conquistano l’argento nella staffetta 4x150 metri mista ad eliminazione; Giorgia seconda anche con la staffetta 4x1000 metri mista. Due sfortunatissimi quarti posti per entrambe, nella 1000 metri individuali per Giorgia e nella 150 metri ad eliminazione per Giulia. “Un campionato che rimarrà nella storia” dice l’allenatore Emiliano Zanella “le ragazze stanno crescendo tantissimo e quest’anno hanno raggiunto risultati da sogno. Tutta la società e i compagni di squadra sono fieri di loro”. Giorgia, tra l’emozione e le lacrime ci dice “era il mio sogno, non pensavo accadesse così presto, ma è diventato realtà. Grazie a tutti, soprattutto al mio allenatore, che da anni mi prepara, ai miei genitori, ai miei compagni di squadra che mi sostengono sempre e a tutti quelli che mi stanno vicini”.

Giulia invece ci dice “l’argento è stata una bella medaglia condivisa con i miei compagni di nazionale. Speravo di fare meglio nella gara singola, ma è comunque un quarto posto mondiale, va bene così!”. Ed ora, la stagione ricomincia per tutto lo Sport Club Pralino, sperando in una stagione brillante come questa.