Mtb: a Lessona tutto pronto per la Prevostura

Il mese di ottobre comporta per la Mtb la chiusura progressiva della stagione e dei principali circuiti. E’ così anche per la Marathon Bike Cup-Specialized, che avrà nella 23esima edizione della Prevostura il suo appuntamento finale. Parliamo di una autentica classica del calendario nazionale, una delle poche gare che affonda le sue radici nel secolo scorso. A Lessona, nel Biellese, l’arrivo della Granfondo è qualcosa di irrinunciabile e ricordano bene il dolore provocato dalla cancellazione dell’edizione 2020 per il Covid, sostituita con una prova Virtual che non poteva, per forza di cose, avere lo stesso sapore.

La gara del prossimo 2 ottobre avrà come di consueto due percorsi: quello di 48 km per 1.400 metri inaugurato lo scorso anno, con continui cambi di terreno, da argilloso a granitico, con punte di pendenza al 22% e soprattutto una vista clamorosa sulle Prealpi biellesi. Oppure quello ridotto di 22 km per 800 metri, riservato ai cicloturisti. Ammesse quest’anno anche le E-bike, su entrambi i tracciati. Epicentro della corsa saranno come sempre gli Impianti Sportivi di Lessona, da dove verrà dato il via alle gare alle ore 9:45. Al sabato importante prologo con le sfide valide per il titolo di Campione d’Inverno piemontese di cross country per le categorie Esordienti-Allievi.

Il costo di adesione alla gara è di 30 euro fino alle ore 19:00 del 30 settembre per poi passare nel weekend di gara a 35 euro. Per la cicloturistica il prezzo è di 20 euro, ridotto a 10 per gli Under 14. Tutte le operazioni di segreteria si terranno al Palazzetto dello Sport in via Strada per Masserano e va considerato che quest’anno l’utilizzo degli impianti sportivi si rivelerà particolarmente utile in quanto, con il venir meno dell’emergenza sanitaria, saranno disponibili tutti i servizi pre e post gara, compreso il tradizionale pasta party durante il quale si svolgeranno le premiazioni.

Lessona è pronta per una nuova invasione di mountain bike, per rinnovare una grande tradizione. Per informazioni: Amici Mtb Lessona, www.laprevosturamtb.it