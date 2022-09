Il maltempo ferma il TORX®

A causa delle condizioni meteo estremamente avverse, con forte vento in quota e tempeste anche di neve, per garantire le condizioni di sicurezza degli atleti le gare TOR330 – Tor des Géants® e TOR450 – Tor des Glaciers sono state fermate, mentre il TOR30 – Passage au Malatrà è stato annullato.

I colli Saint Rhémy, Des Ceingles e Malatrà sono stati resi impraticabili dalle intemperie della notte. Tutti i corridori verranno evacuati con i mezzi dell'organizzazione a Courmayeur. Per quanto riguarda il TOR330, gli atleti che hanno raggiunto Saint-Rhémy-en-Bosses entro le 136 ore di corsa (le 2 di questa mattina per la prima ondata di partenza, le 4 per la seconda) o che hanno raggiunto il Rifugio Frassati saranno considerati finisher. Per il TOR450 saranno considerati finisher i corridori arrivati all'Hotel Italia.