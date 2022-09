Brevetti, Pichetto: “Bando Mise a sostegno made in Italy ulteriore traguardo Pnrr”

"L'azione del Mise e del Governo per promuovere la cultura dell’innovazione e degli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale raggiunge un ulteriore traguardo : con il via libera al nuovo bando per brevetti assicuriamo alle imprese del made in Italy un importante vantaggio competitivo sui mercati e sosteniamo lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione del sistema industriale". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, commentando il bando del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

"Questa misura", ha precisato Pichetto, "rappresenta un punto fermo del Pnrr, perché il salto di qualità che dobbiamo fare come Paese, oltre che sulla formazione e sul capitale umano, e' sui brevetti: la crescente necessità per le imprese di competere sul mercato globale utilizzando innovazione, tecnologia e creatività come asset strategici, evidenzia sempre di più il ruolo fondamentale, in Europa e nel mondo, di un sistema efficiente di proprietà intellettuale".