Risotto alle mele, la ricetta del Meleto di Cascina Imperolo

Risotto alle mele: un primo insolito e molto gustoso, ma davvero semplice da realizzare.

Per prima cosa prepariamo una pentola di brodo vegetale che servirà per la cottura del riso. Sciogliamo in un tegame una noce di burro, è quando questo si sarà completamente sciolto versiamo il riso e lasciamelo tostare bene, fino a quando i chicchi saranno diventati trasparenti. Appena il riso si sarà tostato, iniziamo la cottura incorporando nel riso il brodo vegetale bollente.

Ricorda di mantenere il riso sempre coperto dal brodo.Mentre il riso si cuoce, sbucciamo e tagliamo a cubetti la mela Gala, rossa morbida e dal sapore dolcemente aromatico. Teniamola da parte per aggiungerla al termine della cottura. Quando il risotto è arrivato a cottura aggiustiamo con un pizzico di sale se necessario.

Togliamo dal fuoco e mantechiamo con una noce di burro, una spolverata di grana grattugiato, e infine uniamo la dadolata di mele. Mescoliamo e amalgamiamo il tutto…Il risotto alle mele è pronto.