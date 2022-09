Atl: Estate/autunno 2022, le iniziative di promozione del territorio biellese

Prosegue l'impegno di ATL Biella Valsesia Vercelli per un'estate e inizio autunno ricchi di iniziative di promozione per accrescere i flussi turistici del territorio.

Con l'avvio delle attività dell’Osservatorio Turistico del Biellese, gruppo di lavoro costituito da ATL Biella Valsesia Vercelli, Fondazione Biellezza, DMO VisitPiemonte e Unioncamere, al fine di ottenere una fotografia dell'attuale sviluppo turistico del territorio e orientarne gli sviluppi futuri, è stato elaborato un sondaggio online per approfondire il profilo del turista che soggiorna nel territorio biellese e il suo grado di soddisfazione rispetto ai servizi di cui ha usufruito. Per promuoverlo, sono state realizzate delle cartoline illustrative con QR code, distribuite a cura di ATL alle strutture ricettive e museali del territorio, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di visitatori.

E' proseguita la promozione sui social media avviata lo scorso autunno, con una serie di influencer invitati a sperimentare dei soggiorni a tema nel Biellese. La stagione è partita con il blogtour di Triptherapy, con un itinerario alla scoperta dei microbirrifici biellesi, per proseguire con la natura, protagonista della proposta di Mi prendo e mi porto via. Gran finale con le attività sportive outdoor più adrenaliniche per Laura dei I weekendieri. Importante la collaborazione degli operatori turistici biellesi, che hanno accolto e ospitato i blogger, dimostrandosi attenti a cogliere quest'opportunità di visibilità per le proprie attività. Le esperienze raccontate dagli influencer sono ora disponibili nella nuova sezione sul portale www.atl.biella.it 'Lasciati ispirare' dedicata proprio ai blogtour, dove andare a rivedere tutti i contenuti che gli influencers hanno dedicato al Biellese (IG, FB e blog).

ATL ha inoltre collaborato con Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, insieme alle altre ATL di quadrante (Distretto dei Laghi e ATL Novara) alla realizzazione dei contenuti per numerose iniziative di promozione dell'Alto Piemonte: inserto sulla rivista TTG Italia e webinar, pubbliredazionali su Dove Travel Issue del Corriere della Sera, articolo su Bell'Italia, guida Lonely Planet "Alto Piemonte open air". E' di recentissima pubblicazione la guida 'Terre del riso' edita da La Repubblica: storia, itinerari, curiosità e indirizzi per gli appassionati di un prodotto di eccellenza dell'enogastronomia delle province di Biella, Vercelli e Novara, e a breve verranno effettuate le riprese per la trasmissione di Sky Sport Icarus “MTB – Mountain to beat”. La collaborazione con Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte proseguirà in autunno con un'ulteriore uscita redazionale su TTG Italia, che sarà corredata da un webinar promozionale.

ATL ha promosso e supportato numerosi eventi organizzati sul territorio durante la stagione estiva: dopo il successo del tram a Milano e Torino, la Passione di Sordevolo è stata promossa per un intero mese attraverso un camion vela pubblicitario. Ha collaborato con Bolle di Malto, sponsorizzando i bicchieri in bioplastica compostabile utilizzati durante la manifestazione, ed è stata partner dell'evento Balconvini, rassegna di musica, teatro e vini d'eccellenza che ha animato il centro storico di Biella il 10 settembre.

In programma per il mese di settembre la partecipazione di ATL ad importanti appuntamenti fieristici in collaborazione con la Regione Piemonte: dal 14 al 17 settembre sarà a Verona per World Tourism Event | Salone Mondiale del Turismo for World Heritage sites, e a fine mese al Salone del Gusto di Torino in programma dal 22 al 26 settembre.