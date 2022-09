UI e UX design: cosa sono e perché sono fondamentali

Un elemento fondamentale che in fase di progettazione di siti e-commerce, app mobile o piattaforme web non dovrebbe mai essere sottovalutato se si vogliono ottenere risultati performanti in termini di conversione di clientela, è il design, cioè la veste grafica di un sito internet o di un’applicazione.

Il design di un sito o di un’app deve essere d’impatto, accattivante, coinvolgente. Deve invogliare l’utente a utilizzare l’applicazione o a navigare nel sito con fluidità affinché possa convertirsi in cliente in fase di acquisto di un prodotto o registrazione a un servizio.

Ma un sito o un’app mobile così come una piattaforma web, non avranno successo se ci si approccia al design in modo tradizionale. Il design per il web, infatti, è differente dal design tradizionale e si suddivide in Ui e Ux design. E chi può spiegarci alla perfezione cosa sono Ui Ux design e in che modo utilizzare Ui Ux design per risultati sorprendenti se non la premiata UX/UI design agency Creative Navy ?

Ui Ux design: prestare attenzione ai dettagli per un successo on line assicurato

In ambito informatico sempre più spesso, quando ci si approccia alla realizzazione di siti web o app mobile, ci si imbatte nelle sigle Ui Ux design. Per chi non ha nozioni grafiche e di design legate al web, il significato di Ui e Ux design può non essere compreso appieno. Vediamo dunque di fare chiarezza e spiegare esattamente a che cosa ci si riferisce quando si parla di Ui Ux design.

L’UI design (User Interface Design) indica le peculiarità visive di un layout grafico di un’applicazione o di un sito web, mentre L’UX design (User Experience Design) comprende tutti quei processi grafici progettati a tavolino da un team di grafici esperti per migliorare la navigazione all’interno di un sito o l’utilizzo di un’app mobile. L’obiettivo? Ottenere rapidamente e concretamente risultati performanti in termini di conversione e clientela.

Sottovalutare i vantaggi di Ui Ux design, quindi, è sempre controproducente perché Ui Ux design sono fondamentali per dare una spinta al proprio business digitale convertendo gli utenti in clienti in fase di acquisto di un prodotto o registrazione a un servizio.

Ecco spiegato il motivo per cui, quando si progetta un’app, un sito web o una piattaforma, è di grande importanza non solo non trascurare Ui e Ux design, ma rivolgersi a uno studio Ui Ux design capace di elaborare la miglior veste grafica per il vostro progetto affinché il prodotto abbia forte identità e alto contenuto di design .

Ui Ux design, dunque, sono le sigle utilizzate per indicare user interface design e user experience design per la creazione di prodotti digitali, quei prodotti che, per essere venduti on line sul vostro sito o sulla vostra app, devono essere supportati da una meticolosa strategia di Ui Ux design.

Ui Ux design a confronto: differenze e potenzialità

Per capire meglio la differenza tra Ui e Ux design e capire come Ui e Ux design non possono esistere divisi l’uno dall’altro, potremmo utilizzare la metafora di un edificio.



Se l’user interface design è la struttura esterna di un edificio, lo user experience design è l’arredamento, cioè tutto ciò che è contenuto all’interno di un edificio: mobili, poltrone, sedie, librerie, ecc… tutti elementi che non sono altro che gli aspetti visivi contenuti nell’Ui design. Ecco perché Ui Ux design si fondono l’uno con l’altro e sottovalutare un solo aspetto di uno di essi potrebbe compromettere la conversione degli utenti in clientela.

Per rendere un sito web o un’app mobile funzionali, Ui e Ux design devono supportarsi a vicenda.

Lo user interface design funge da contenitore per ogni elemento grafico di cui è composto lo user experience design. A questo punto sarà facile capire che gestire Ui e Ux design da soli senza competenze tecniche è pressoché impossibile e solo rivolgendosi a un’azienda specializzata si potrà contare su una strategia di Ui e Ux design vincente e performante.

A dire la verità esistono tanti siti attivi che non prestano attenzione a Ui Ux design, ma questi siti sono anche quelli che non hanno successo commerciale. Per averlo e per stupire visivamente il vostro target di utenti è importante avvalersi dei servizi di un professionista in Ui e Ux design che riesca a capire le vostre esigenze di business digitale per progettare il vostro sito o la vostra app secondo i migliori criteri di Ui e Ux design.