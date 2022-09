Giornate Europee del Patrimonio: artisti biellesi al MAMAC di Nizza

L'associazione culturale GRADAR curerà gli eventi musicali al MAMAC di Nizza in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022. E' l'ultimo di una serie di eventi iniziata a maggio e legata alla mostra "VITA NUOVA - Nuove sfide per l'arte in Italia 1960-1975", dedicata a un generazione di artisti italiani portatrice di nuovi modi di intendere e fare arte e del forte legame tra le loro opere e il cinema, la musica, il design, la letteratura e la moda degli anni '60/'70. E' la mostra più importante in Francia riguardante questa scena artistica da quella organizzata al Centre Pompidou di Parigi nel 1981 dove sono esposte opere di artisti di origine biellese: Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Ugo Nespolo, esponenti di spicco di quella generazione e originari della nostra provincia.

In particolare, oggi sabato 17 settembre alle 18 verrà presentata 'Musica Sotterranea Viva', la playlist ufficiale della mostra curata dal presidente di GRADAR, Paolo Grava, con il contributo di alcuni tra i più importanti giornalisti musicali e dj italiani. La settimana prossima la playlist sarà curata dal biellese Marco Cassisa per Sala_Macchine e Spazio HYDRO.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Lego My Ego, dj anche lui di origine biellese, mixerà musiche italiane di ispirazione fantascientifica, dischi robotici, colonne sonore e suoni del passato proiettati verso il futuro. La giornata culminerà alle 20 con la proiezione all'aperto di uno dei primi film di fantascienza girati in Italia, 'L'uomo meccanico' di André Deed (1921), sonorizzato dal vivo dal musicista Benjamin Fincher. Del film, considerato perso, è stato ritrovata una copia in Brasile agli inizi degli anni '70 ed è l'unica pellicola esistente di una trilogia diretta dal regista francese André Deed, noto in Italia per aver interpretato il personaggio Cretinetti. La pellicola scelta da GRADAR, realizzata in Italia da un regista francese, restaurata dalla Cineteca di Bologna e sonorizzata un secolo dopo la sua realizzazione da un musicista francese, è emblematica del legame storico e culturale tra i due Paesi.