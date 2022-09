Torna a casa e trova il compagno senza vita: tragedia a Strona

Torna a casa e trova il proprio uomo senza vita. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, a Strona: vittima un uomo di circa 58 anni.

A fare la macabra scoperta, stando alle ricostruzioni del caso, la compagna di ritorno dal lavoro. Sul posto si sono portati i Carabinieri insieme al personale sanitario del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. La salma è stata poi affidata ai familiari per le esequie funebri.