Motociclista si schianta contro il muro di una cabina, portato in codice rosso all’ospedale

Un uomo di circa 59 anni è stato trasportato in ospedale con ferite da codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 17 settembre, lungo la Provinciale che collega i comuni di Sostegno e Villa del Bosco ma, secondo le prime ricostruzioni, il centauro avrebbe perso il controllo della moto per cause da accertare e si sarebbe schiantato contro il muro di una cabina.

Sul posto il personale sanitario del 118, insieme ai Vigili del Fuoco di Ponzone e ai Carabinieri.