Mongrando, scontro auto-moto a pochi passi dal Municipio: un centauro in ospedale (foto newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 17 settembre, in via Roma, di fronte alla piazza del Municipio di Mongrando. Forse una mancata precedenza all’origine dell’incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto.

Ad avere la peggio il centauro, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per i controlli di rito. Sul posto anche la Polizia per rilievi del caso che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.