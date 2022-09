Clima di festa al Biella Pride 2022, oltre 2mila persone presenti (foto e video di C. Ciccarelli e newsbiella.it)

Da poco meno di mezzora, il corteo del Biella Pride 2022 è arrivato in Piazza Martiri, nel cuore della città. Non ci sono ancora stime ufficiali ma sarebbero oltre 2mila le persone presenti alla manifestazione andata in scena nel pomeriggio di oggi, 17 settembre.

Ora, in un clima di festa e serenità, avranno luogo gli interventi dei rappresentanti d’associazione che hanno collaborato alla realizzazione del Biella Pride. In serata, a partire dalle 21, sono in programma concerti e dj set negli spazi di Cittadellarte. Notevole anche il dispiegamento di mezzi delle forze dell’ordine.