Mezzana, via alla riqualificazione dell'immobile comunale di frazione Bonda - Foto archivio newsbiella.it

Frazione Bonda di Mezzana Mortigliengo, la frazione d'arte a cielo aperto, si arricchirà con una scuola d'arte.

Questo è l'obiettivo del Comune che ha dato il via ai lavori di riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito nella frazione. “Si tratta di un immobile – spiega il sindaco Alfio Serafia – che ci è stato donato qualche anno fa da un privato di Milano, e che verrà messo in sicurezza sistemando tetto, i piani che sono in legno, la facciata e realizzando un bagno, con l'obiettivo di realizzare una scuola d'arte nella frazione d'arte a cielo aperto”.

I lavori saranno finanziati con 50 mila euro di fondi governativi, previsti per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. “Entro il termine che scadeva questa settimana – conclude il sindaco – siamo riusciti a trovare un'impresa per la realizzazione dei lavori. Un ottimo lavoro tenuto conto che, scaduto il termine, avremmo perso i fondi”.