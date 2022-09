Valdigne Triathlon, podi e ottimi piazzamenti in tanti campi gara FOTO

Un fine settimana da incorniciare per gli atleti di Valdigne Triathlon presenti in tanti campi gara in giro per l’Italia. A Lodi, con la collaudata organizzazione di Piacenza Sport di Stefano Bettini & C., è andato in scena il “Memorial Aaron Bertoncini”, Finale del Campionato Interregionale Nord Ovest.

Tra gli Youth A maschi ancora una gara di alto livello per il ligure Gabriele Ferrara, argento, con una frazione finale perfetta, molto positive le gare dei torinesi Filippo Col (11°) e Lorenzo Gatti (18°). Nella gara degli Youth B, ancora prove con crescita di risultati per Enea Demarchi (12°), per l’arquatese Mirco Pordenon (14°), per il vigevanese Giacomo Gangi (17°) e per i torinesi Filippo Gai e Marco Sabbatini. Tra le Youth A femmine, ben quattro atlete di Valdigne Triathlon tra le prime 10!

Bravissima l’atleta di Arquata Scrivia, Erica Pordenon, 3°, con un’ultima frazione tutta in rimonta e nonostante una caduta che le ha fatto perdere qualche secondo; ottimo quinto posto per la torinese Silvia Turbiglio, 5°, gare di alto livello per la varesina Martina Lamperti, 7°, e per la torinese Ludovica Sabbia giunta 10° al traguardo. Nel pomeriggio si sono disputate le gare per i Giovanissimi, tra i Cuccioli molto bene i torinesi Guglielmo Chierotti e Gabriele Campagnaro con ottimi piazzamenti, tra le Esordienti femmine ancora una prova di alto livello per la grintosa Chiara Gai, 6° al traguardo.

Tra gli Esordienti maschi Giovanni Durando si conferma tra i migliori con il 5° posto finale, buoni piazzamenti per Pietro Ciccarelli, Marco Turbiglio e Marco Strazzari. Nella gara dei Ragazzi, il torinese Leonardo Chierotti ottiene ancora un 9° posto significativo, gare di buon livello per Lorenzo e Marco Strazzari. A termine delle gare si sono effettuate le premiazioni per Team ed Individuali del Campionato Giovanile Nord Ovest (Squadre del Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia e Liguria). Valdigne Triathlon ha conquistato il terzo posto al termine di un’ottima stagione, dietro Cuneo 1198 TriTeam e Invictus Team. Nelle classifiche individuali Argento e Bronzo nel Campionato tra le Youth A per Erica Pordenon e Silvia Turbiglio, protagoniste di una stagione ad altissimi livelli.

Tra le Youth B, bronzo per la biellese Costanza Antoniotti, che non ha potuto difendere la testa della classifica nella gara di Lodi a causa di un infortunio, per lei la soddisfazione di un podio pur con una gara disputata in meno. Ai 1.600 mt. di Campolongo (Altopiano dei Sette Comuni) era in previsione sabato 10 settembre e domenica 11 settembre un lungo week end iniziato con il Duathlon Cross Sprint. Prova conclusiva del Circuito Nazionale Cross Country. Ottime prestazioni per gli atleti verde-turchese-oro, il lecchese Michele Bonacina ha conquistato il 4° posto assoluto e l’oro tra gli S2, seguito dal valdostano Davide Bajo, 7° assoluto e argento tra gli S2. Prova di carattere per il giovane Elia Ranzo Babili, 8° assoluto e oro tra gli S1. Un altro oro tra gli M2, con tre ottime frazioni, per il biellese Marco Schiapparelli.

Ancora un argento per il sempre solido Paolo Bonacina tra gli M5 e buon piazzamento per il vigevanese Stefano Interlandi, 7° tra i numerosi M2. Al termine della gara sono state effettuate le premiazioni per il Circuito Nazionale Cross Country, anche qui grandi soddisfazioni per il Team del Presidente Gabriele Sprocati che, presente sul campo gara, ha ricevuto, con i suoi atleti, il premio per il 3° posto assoluto, lo stesso podio conquistato nella Stagione agonistica 2021. Domenica si è disputato il Duathlon Cross Corto, tre atleti presenti per Valdigne Triathlon e tre podi! Oro tra gli S2 per Davide Bajo, oro tra gli S1 per Elia Ranzo Babili e argento tra gli M2 per Marco Schiapparelli dietro un inossidabile Massimo Cigana.

A San Mauro a Mare, sabato 10 settembre si è disputato il Triathlon Sprint; straordinario doppio oro assoluto al femminile e al maschile per il duo padovano composto da Erica Mazzer e Nicolò Ragazzo, entrambi protagonisti di una gara di testa. Domenica, al Triathlon Sprint di Valmadrera, reduce dalle fatiche e dal viaggio ad Asiago, argento assoluto per un instancabile Michele Bonacina che ha così completato un week end di grandi soddisfazioni per lui e per il Team. Sempre domenica si è disputato a Lodi il classico Triathlon del Barbarossa, prove positive per i valdostani Andrea Pirana (argento tra gli M1 con una gara di alto livello) e per il debuttante con i colori Valdigne, Pietro Fares, 7° tra gli M3. Gli atleti di Valdigne sono attesi nel prossimo fine settimana per la Finale Giovanile di Coppa Italia a Pescara e in altri eventi importanti in diverse località italiane.