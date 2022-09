Teens Biella in campo a Novara: primo test stagionale per lo Zeta Esse Ti

Tempo di esordio stagionale per il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti.

Dopo tre settimane di preparazione la squadra di coach Corrado Boschetti giocherà stasera sul campo del Novara Basket il primo test match del pre campionato. Novara è neo promossa in C Silver, mentre il Teens prenderà parte per la terza stagione consecutiva alla C Gold. Conferma importante nel roster: l'ala serba classe 2001 Strahinja Zimonjic sarà la punta di diamante della squadra.

Spiega coach Boschetti a poche ore dal match: «I ragazzi si sono allenati duramente in questi 20 giorni. Il test arriva al momento giusto, per provare in partita gli schemi studiati in allenamento e capire dove dobbiamo ancora migliorare».

L’esordio in campionato è in programma il 2 ottobre al Pajetta contro il quotato Tortona.