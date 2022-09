Scuola Pallavolo Biellese lancia il progetto "1000 Ragazzi al Forum"

“1000 ragazzi al Forum” è un progetto ideato da Scuola Pallavolo Biellese per avvicinare i ragazzi più giovani al mondo dello sport. Il lavoro che è stato fatto è partito dal proposito di legare il mondo scolastico a quello di aziende ed enti del territorio. I risultati ottenuti sono sintomo di un territorio che crede nei propri giovani e investe sulla loro crescita personale. Non ci si poteva lasciar sfuggire un’occasione come “Volley sotto il Mucrone” per rafforzare questo legame e in moltissimi hanno risposto presente.

“1000 ragazzi al forum è un progetto di responsabilità sociale d'impresa in cui crediamo molto - dice Caterina Coppa, membro fondamentale dell’organizzazione di “Volley sotto il Mucrone” -; perché permette di mettere in comunicazione le imprese con il mondo della scuola e, di conseguenza, con il mondo sportivo. Siamo molto orgogliosi del fatto che grazie alla generosità del territorio più di mille ragazzi potranno assistere gratuitamente allo spettacolo della pallavolo di alto livello. Ci auguriamo che vedere campioni di tale calibro sul campo possa far capire ai ragazzi dove dedizione e impegno nello sport ed in qualsiasi altro aspetto della vita possono portarli. L'obiettivo del progetto è quello di trasmettere ai ragazzi i molteplici valori che caratterizzano il mondo sportivo, tra cui lealtà, spirito di squadra, merito e rispetto verso gli altri.”