“Campioni sotto le stelle” incontra gli eroi della pallavolo

“Campioni sotto le stelle” poteva farsi scappare i magnifici trionfatori dell’ultimo Campionato del Mondo di pallavolo? Ovviamente no. Così, se pur in pochi giorni, è stata organizzata una nuova serata fissata venerdì 23 settembre alle ore 21 nell’Auditorium di Città Studi. La giovane Nazionale di Ferdinando De Giorgi ha scritto una pagina importantissima della già gloriosa storia della pallavolo italiana battendo 3-1 la Polonia alla Spodek Arena, laureandosi così campione del Mondo a 24 anni di distanza dall’ultima medaglia d’oro vinta in Giappone. Per gli azzurri si tratta del quarto titolo iridato dopo quelli ottenuti nel ’90, ’94 e ’98 e diventando così l’unica squadra dopo l’URSS (a quota 6 tra il ’49 e l’82) a raggiungere tale traguardo. Alcuni degli azzurri Campioni del Mondo saranno a Biella nel fine settimana del 24 e 25 settembre per partecipare al primo torneo quadrangolare di superlega “Volley sotto il Mucrone”, in calendario sul parquet del Biella Forum e organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese.

Nell’occasione quattro tra le squadre di volley maschile più forti e titolate a livello italiano ed europeo saranno presenti in città. Si tratta di Modena Volley, Trentino Volley, Vero Volley Monza e dei campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. Nelle loro fila militano ben sette giocatori che si sono messi al collo la medaglia più preziosa: Fabio Balaso, Simone Anzani e Mattia Bottolo (Lube), Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli e Daniele Lavia (Itas) e Gianluca Galassi (Vero Volley). Gli azzurri saranno intervistati dal giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato.

L’evento organizzato dall’assessore allo sport della Città di Biella, con il valido aiuto dell’assessore alla Cultura, eventi e manifestazioni e la collaborazione dell'assessore allo sport del comune di Vigliano, è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa.

PER PRENOTARE I BIGLIETTI GRATUITI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-biellese-incontra-i-campioni-del-mondo-della-pallavolo-421196378707