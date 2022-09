Delmastro e Pozzolo Fdi: "I candidati prendano le distanze da atti di vandalismo e di aggressione alle sedi e nei banchetti"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Andrea Delmastro Delle Vedove Candidato del centrodestra nel collegio Biella - Vercelli Presidente della Giunta per le Autorizzazioni - Camera dei Deputati Capogruppo Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale in Commissione Affari Esteri e di Emanuele Pozzolo Candidato alla Camera dei Deputati nel listino plurinominale di Fratelli d'Italia.

"Proseguono, in tutta Italia, atti di aggressione ai banchetti di Fratelli d’Italia e atti di vandalismo alle nostre sedi e di deturpazione dei nostri manifesti. Non è il clima che ci saremmo augurati per questa campagna elettorale. A mantenere la campagna elettorale su un piano di sereno confronto non ha certo aiutato l’evocazione di improbabili e infondati scenari di pericolo per la democrazia per l’ipotesi, sempre più realistica, di una netta affermazione del centrodestra.

Anche a Vercelli e Biella molti manifesti, sono stati deturpati da “piccoli teppisti in fasce”.

Chiediamo formalmente a tutti i candidati di prendere le distanze da ogni atto di vandalismo politico: non ci può essere indifferenza morale o peggio contiguità o peggio ancora complicità morale e ogni forma di espressione violenta della politica deve essere respinta coralmente e trasversalmente.

Ci auspichiamo che nessuno si sottragga ad una condanna netta ed inequivocabile al fine di arrestare sul nascere qualsivoglia pratica di violenza politica nelle nostre Provincie di Biella e Vercelli".