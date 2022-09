Alberto Cirio a Cossato per la campagna elettorale di Andrea Delmastro

Ospite della serata il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, che non ha voluto far mancare il proprio appoggio al candidato e al programma di Fratelli d’Italia, i cui punti saldi ben si identificano con la parte più orgogliosamente piemontese.

Ci riferiamo alle proposte a favore delle categorie produttive, in particolare modo la manifattura, vero e proprio motore della ricchezza della nostra regione.

Difesa della produzione nazionale, del Made in Italy, taglio del cuneo fiscale per sostenere l’occupazione hanno fatto da comune denominatore agli interventi di Cirio e Delmastro.

La vittoria elettorale non sarà un punto di arrivo per la coalizione di centro destra, ma un punto di partenza per le grandi sfide che attendono la nostra nazione, prima tra tutte contrastare il “caro energia” svincolando subito il costo dell’energia dal costo del gas