I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 16, 17, 18 settembre

Venerdì 16 settembre

Biella, alle h 18:00 presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto inaugurazione mostra Making Stories, le stagioni di una città creativa.

Mottalciata, 59° Sagra dell'uva e del riso

Sordevolo, La Passione alle ore 21

Vigliano Biellese, San Michele in Festa

Pray, Pray in vetrina

Sabato 17 settembre

Biella, visita guidata di Biella Piano e Biella Piazzo, ore 15, ritrovo sotto i portici del municipio: itinerario nel centro storico addensato attorno a piazza Duomo con i suoi monumenti.

Verrone, Museo Falseum, Castello di Verrone, Evento 'Le verità sul vino'

Valdilana, alle 11 verrà inaugurato l'Appartamento per l'autonomia - Oasi del benessere in frazione Pratrivero, presso l'ex scuola primaria.

Biella, Biella Pride, Ritrovo alle 15.00 in Corso 53° Fanteria - Parcheggio Lato Stadio. Post Parata alle 21

Sala Biellese, dalle 15 via Ottavio Rivetti 5, Visite guidate: Quattro passi nella storia... della Resistenza!

Sordevolo, La Passione alle ore 21

Pray, Pray in vetrina

Oropa alle 15, escursione naturalistica (2 ore), si andrà alla scoperta dell'antico ghiacciaio

Santuario di Oropa, ore 15 Salita alla terrazza panoramica e alla cupola della Basilica Superiore

Mottalciata, 59° Sagra dell'uva e del riso

Vigliano Biellese, San Michele in Festa

Occhieppo Inferiore, Cascina San Clemente Osservazione dei pianeti Giove e Saturno, prossimi all'opposizione alle 21

Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, alle 18 inaugurazione Making Stories

Domenica 18 settembre

Biella, Corsa della Speranza: Corsa podistica non competitiva. Partenza ore 10 piazza Vittorio Veneto. A cura del Comitato Corsa della Speranza di Biella – Fondo Edo Tempia Onlus.

Biella, Sfilata del Gruppo Storico Pietro Micca: dalle ore 10.30, da piazza Duomo ai Giardini Zumaglini.

Sagliano Simulazione della battaglia a ranghi contrapposti: dalle ore 15 Rievocazione storica

Sordevolo, La Passione alle ore 16,30

Verrone, Museo Falseum, Castello di Verrone, Evento 'Le verità sul vino'

Ecomuseo di Vermogno, via L. Debernardi 50, Escursione “Lungo la Via dell’Oro” sui sentieri che collegano l’Ecomuseo dell’Oro e della Bessa di Vermogno al Museo laboratorio dell’oro e della pietra di Salussola.

Masserano, 18^ edizione della Ronda del Bramaterra

Pray, Pray in vetrina

Miagliano, Lanificio Botto Passeggiata con l'autore: Orizzonti Creativi APS, ore 16 appuntamento al Lanificio Botto.

Bagneri, Festa della Madonna del Piumin. Accoglienza dalle 10. Alle ore 11 Santa Messa presso la statua della Madonna, con il Coro Monte Mucrone.

Sostegno, fraz. Casa del Bosco, Orario dalle 15 alle 17 , conferenza sull'ambiente

Biella, Piazzo, Vicolo del Bellone 3 Visita alla sinagoga di Biella

Vigliano Biellese, San Michele in Festa

Candelo, via Campile 51 La Festa dell'Uva del Sorriso, Ritrovo ore 11 in via Campile 51. Messa al campo nel vigneto.

Mostre

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Biella, via Quintino Sella 54/b, I 250 anni della Diocesi di Biella, fino al 18/09/2022

- Sordevolo, Palestra della Scuola Comunale, Via C. Vercellone 1, Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli, fino al 25/09/2022

- Pray, "Fabbrica della ruota", Regione Vallefredda, 1, Matteo Marciandi, fotografo per passione fino al 25/09/2022

- Biella Piazzo, Palazzo La Marmora, Cose mai viste a Palazzo La Marmora: "Di secolo in secolo protagonisti nella storia". Estate 2022 fino al 25/09/2022

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Santuario di Oropa, Sala Convegni, Estate a Oropa, fino al 18/09/2022

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, Mostra: Partisan dij nòss pais 1943-1945 fino al 16/10/2022

- Ronco Biellese, Via Roma 14, "Kintsugi, la cura della fragilità" fino al 18/09/2022

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Mostra: La Passione di Sordevolo - Biblia Pauperum fino al 28/08/2022

- Masserano, #IoVengoDaQui dal 09 lug 2022 al 30 set 2022 Chiesa di san Teonesto

- Biella, Bi BOx, Via Italia 38 Biella, Mostra 'Un lancio di dadi', fino al 5/11

- Donato, Mestieri di un tempo, mostra di fotografie storiche fino al 23/10

- Biella, Biella, Spazio Cultura Fondazione CRB, Via Garibaldi 14, Mostra 'Leo Gavazzi. L'ironia del colore' fino al 16/10

- Cerrione, Tenuta Castello, via Libertà 34, Mostra: Nuovo respiro fino al 17/09

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, via Duca d'Aosta 7, Opere all'Oro: Arte della toreutica, sbalzo, cesello, incisione fino a 8/11

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Making Stories fino al 18/09