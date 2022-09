Cossato, Fondo Maria Bianco: festa per i 40 anni di attività

Venerdì prossimo, con inizio alle 21, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, ci sarà una piccola festa, in occasione dei 40 anni di attività del Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’. Questa benemerita associazione era stata, infatti, costituita, verso la fine di luglio del 1982, stipulando un apposito ‘’atto costitutivo’’, nello studio del notaio Secondina Sola di Cossato, su iniziativa di un’anziana donna, Maria Bianco, vedova e senza figli, che abitava alla frazione Mino e lanciò l’idea di aiutare gli anziani ed i disabili di Cossato.

Introdurrà la serata il vicario don Fulvio Dettoma per mettere in risalto l’impegno, sempre svolto in tutti questi anni, dai componenti dell’associazione, per poi invitare i presenti a pregare per tutti coloro che, nel frattempo, ci hanno lasciato. Prenderanno parte alla festa, come attività didattica, il coro e l’orchestra dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cossato.

"Nel corso degli anni, - spiega il presidente Franco Graziola, in carica da 13 anni, che è anche l’unico ad aver fatto parte, ininterrottamente, dell’associazione sin dalla sua istituzione - il Fondo eroga, annualmente, in media, sui 10-12 mila euro di aiuti, pagando alla famiglie con grosse difficoltà finanziarie per mancanza di lavoro o per gravi malattie, bollette luce e gas, mensa scolastica, libri e medicine, e così via. Tutto questo è possibile grazie al contributo annuale del Comune, alla preziosa collaborazione dei commercianti e degli artigiani cossatesi, per lo più aderenti a ‘’Cossatoshop’’, e dei cittadini in occasione della ‘’Festa della mamma’’, collegata alla omonima lotteria, e alle offerte di privati. Da sempre, il Fondo opera in stretta sinergia con il Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia dell’Assunta, il Gruppo Carità della Parrocchia di Ronco, l’associazione La Speranza dell’omonima Parrocchia, il Fondo Edo Tempia, l’Auser, e la Croce Rossa Italiana di Cossato, per far fronte alle sempre più frequenti richieste di aiuto, con la preziosa consulenza e la collaborazione tecnica delle assistenti sociali del consorzio Cissabo".

L’ingresso alla festa sarà libero e gratuito. Eventuali offerte andranno al Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’ di Cossato.