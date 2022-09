Passeggiata con l'autore con Amici della Lana e Orizzonti Creativi

La Passeggiata con l’autore del 18 settembre inserita nella Rassegna Wool Experience, di Amici della Lana aps, sostenuta da Fondazione CR Biella e altri partner, si arricchisce di una nuova esperienza: la Passeggiata con… gli autori e in particolare con gli autori di Orizzonti Creativi!

Per scoprire la neonata associazione, Orizzonti Creativi, nata nell’aprile 2022 e che di recente ha presentato la sua prima Fiera letteraria Biellese, il pubblico è invitato al Lanificio alle 16. Successivamente ci si muoverà, con il coordinamento di Manuela Tamietti, lungo il sentiero che dal Lanificio affianca la roggia e arriva al recentissimo Bosco degli Gnomi, che tanto piace ai bambini. Orizzonti Creativi ha come slogan cultura a tutto tondo, cultura per il mondo! e l’obiettivo di sostenere l’arte in tutte le sue forme.

L’associazione è composta da artisti della parola, artisti dell’immagine e artisti dello spettacolo con una prevalenza attuale di autori, appassionati di scrittura e scrittori. Amici della lana è lieta di presentarvi domenica 18 settembre un popolo culturale in movimento! Una ventina tra autori e attori, saranno a Miagliano tra il Lanificio, passeggiata lungo la roggia e Bosco degli Gnomi, e ci condurranno non solo a visitare originali e inaspettati luoghi del paese ma ci accompagneranno anche nei meandri delle storie, poesie, racconti e favole per i più piccini. Numerose le proposte e sollecitazioni ricevute dagli autori: Agostino Giampietro, Anna Boggero Prin, Francesco Pelle, Gino Carlomagno, Giorgio Fogliano, Michele Carini, Nino Nemo, Renata Bertero,Sabrina Girardo, Silvia Meliani e Maurizio Pellegrini. Alcuni autori si presenteranno da sé altri metteranno a disposizione alcuni brani che verranno letti lungo il percorso grazie ad una bella collaborazione tra diverse associazioni: Orizzonti Creativi e Storie di Piazza aps.

L’intento comune delle tre associazioni è quello di valorizzare il territorio attraverso la cultura, da ciò è nata questa prima forma di collaborazione che proseguirà a Villa Santa Teresa di Bioglio il 24 settembre. L’inizio è previsto alle 16, alle 17 si partirà in passeggiata, con preghiera di prenotazione. Ricordiamo che il Lanificio Botto e Villaggio Operaio di Miagliano, parte della Rete Museale Biellese, è aperto al pubblico tutte le domeniche con orario 14.30-18.30 fino al 25 settembre ma il 2 ottobre è prevista un’apertura straordinaria per visitare la Centrale Idroelettrica.

Al Lanificio le operatrici della rete accompagnano i visitatori alle numerose esposizioni che spaziano su argomenti diversi: la fotografia tra il paese, la lana, l’archeologia industriale, e poi , “esperi-menti” ovvero gli acquerelli realizzati dai giovani Federico de Cosmo e Tommaso Ciabatti, “Fuori dal Gregge” mostra dedicata alle lane autoctone europee e l’esposizione “Il laboratorio di pettinatura lane” con macchinari ed apparecchiature d’epoca. Info e prenotazioni: 351.886.2836 - amicidellalana@gmail.com